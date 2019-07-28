Международный аэропорт Симферополя готов возобновить рейсы как с Украиной, так и с любой другой страной мира.

Так на полуострове ответили на петицию, появившуюся на сайте президента Украины - о восстановлении авиасообщения с Россией и железнодорожного - с Крымом

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы комитета Госсовета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка.

Как отметил крымский чиновник, восстановление авиасообщения выгодно в первую очередь Украине.

"Возобновление авиасообщения прежде всего выгодно самой Украине. Новый аэропорт Симферополя построен по самым современным требованиям и рассчитан на прием рейсов со всех уголков мира, в том числе из Украины. В аэропорту есть пункты для приема рейсов из ближнего и дальнего зарубежья. Крым - гостеприимный регион, и ждет иностранного туриста", - сказал Черняк.

Как сообщала "Страна", 25 июля на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с предложением возобновить авиасообщение между Украиной и Россией.

Ранее сообщалось, что вторая петиция за отставку Богдана набрала 25 тысяч голосов.