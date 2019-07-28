Сегодня в 10 часов утра в Киеве начнется крестный ход Православной церкви Украины. Она входит в Константинополький патриархат, находящийся в Турции.

Марш приурочен ко дню Крещению Руси.

На полтора часа позже начнется такой же ход Киевского патриархата под руководством Филарета. Таким образом раскол в новосозданной церкви впервые оформится зримо.

Также интересно, какое количество приверженцев покажут обе конфессии. Вчерашний крестный ход канонической УПЦ собрал примерно треть миллионов человек.

"Страна" следит, как новосозданная ПЦУ и отклоловшийся от нее Филарет отмечают праздник Крещения Руси.

Крестный ход ПЦУ. Прямая трансляция

9:52 Интересно, что на молебне не видно главного создателя ПЦУ - Петра Порошенко. В его Facebook также нет трансляции мероприятия - что обычно происходит, если экс-президент идет на какое-то подобное мероприятие.

На Facebook Порошенко есть сразу два поздравления с днем Крещения Руси, одно из которых - видеообращение. Но записано оно явно заранее.

Интересно будет посмотреть, приедет ли экс-президент на первый масштабный Крестный ход церкви, которую активно лоббировал.

9:50 На молебне ПЦУ в молитве упомянули главу РПЦ патриарха Кирилла. "Пусть помянет господь во царствии своем", - провозгласил Епифаний.

9:45 На площади перед Софийским собором примерно две тысячи человек, по наблюдениям журналиста "Страны". На территорию собора паломников не пропускают.

На самой площади установили большой монитор. Там транслируют молебен, который возглавил Епифаний.

Полиции немного. Установлено несколько кордонов. Металлодетекторов нет, досматривают поверхностно. Людей привозят на автобусах, автобусов тоже немного.