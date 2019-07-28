Украинская православная церковь Киевского патриархата анонсировала расписание торжеств, посвященных 1031-й годовщине крещения Руси. Программа мероприятий обнародована на сайте УПЦ КП.

Празднование открылось ранней божественной литургией во Владимирском соборе, которая началась в 7:00. В 10:00 состоится поздняя литургия. Ее совершит патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет. Ему будут сослужить епископат и духовенство Украинской православной церкви Киевского патриархата.



После завершения патриаршей литургии, около 11:30, состоится крестный ход вокруг Владимирского собора.

Ранее "Страна" сообщала программу крестного хода ПЦУ под началом Епифания.

Мы также вели онлайн-трансляцию крестного хода Украинской православной церкви, состоявшегося 27 июля в столице. Напомним, по оценке представителей церкви, на него вышли около 300 тысяч верующих.