Власти Северной Кореи отпустили задержанное российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8". Об этом сообщает посольство России в Пхеньяне в своем Twitter.

Как отметили российские дипломаты, разрешение ситуации с кораблем стало возможно благодаря работе МИД РФ.

"27 июля в результате слаженной работы российского внешнеполитического ведомства траулер "Сянхайлинь-8" отпущен", - сказано в твите.

Скриншот: Twitter/ RusEmbDPRK

Сотрудники посольства раскрыли некоторые детали события. Они информируют, что 27 июля в 16:00 по местному времени капитан судна В. Веревка был уведомлен корейской стороной об освобождении.

В 19:30 судно уже отошло от причала порта в городе Вонсан, где находилось во время задержания. Корабль взял курс к побережью Южной Кореи. Там на берег должны сойти два члена экипажа - граждане этой страны. Затем "Сянхайлинь-8" вернется в Россию.

Посольство РФ заявило, что продолжит выяснять причины задержания судна.

Напомним, пограничники КНДР в ночь с 16 на 17 июля задержали рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8" с экипажем, состоящим из граждан России и Южной Кореи.

25 июля "Страна" сообщала о запуске Северной Кореей в сторону Японии двух ракет, которые не долетели.