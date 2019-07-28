Сегодня, 28 июля, в Одессе матчем за Суперкубок Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" открывается новый футбольный сезон. Прямую трансляцию игры будет вести телеканал "Украина".

Встреча, которую покажет канал "Украина", состоится на стадионе "Черноморец" в Одессе. Матч начнется в 21:00.

Поединок клубов будет судить бригада арбитров во главе с Виталием Романовым.

Сегодняшний матч будет уже 16-м по счету розыгрышем престижного трофея. Интересно, что в 11 предыдущих матчах за Cуперкубок тоже встречались "Динамо" и "Шахтер". В общем итоге восемь трофеев досталось донецкому клубу и семь - киевлянам.

По мнению букмекерских контор, фаворитом предстоящего матча является "Шахтер". На победу "горняков" принимают ставки с коэффициентом 1.95, тогда как победу "Динамо" оценивают в 3.60.

Напомним, 27 июля были названы футбольные команды, чьи матчи чемпионата Украины покажут на 1+1.

Ранее мы сообщали об утверждении дат и времени матчей двух стартовых туров нового сезона УПЛ.