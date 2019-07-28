Сегодня по Киеву пройдет крестный ход Православной церкви Украины, приуроченный к празднику Крещения Руси.

Вчера 1031-ю годовщину крещения отмечала УПЦ. На крестный ход собрались сотни тысяч верующих, которые заполонили весь Киев. "Страна" вела хронику шествия.

Сегодня же свой первый Крестный ход на этот праздник проведет ПЦУ. О расписании мероприятий рассказала пресс-служба этой церкви.

В 8:30 в Софии Киевской началась Божественная литургия, которую возглавляет предстоятель ПЦУ Епифаний.

В 10:30 от Софии Киевской двинется крестный ход во главе с Епифанием. Верующие пройдут к памятнику князю Владимиру.

В 11:00 у памятнику крестителю Руси состоится молебен и будет произнесена молитва за Украину. По окончании молебна, на 11:45, назначено общение представителей СМИ с Епифанием у памятника князю Владимиру.

С 12:00 начнется паломничество верующих к святыням в Свято-Михайловском златоверхом соборе: частице рева креста Господня и мощам святого апостола Андрея Первозванного.

В связи с торжествами, проводимыми ПЦУ, Киевская городская администрация внесла изменения в работу наземного общественного транспорта.

28 июля с начала движения до окончания мероприятий на период закрытия движения всех видов транспорта на ул. Владимирской (на участке от ул. Б. Житомирской до ул. Ирининской), Владимирском проезде, ул. Софийской, ул. Аллы Тарасовой, ул. Малой Житомирской, Рыльском пер., Михайловском пер., ул. Михайловской, ул. Костельной, ул. Трехсвятительской, ул. Б. Житомирской (на участке от ул. Владимирской до ул. Михайловской) движение общественного транспорта будет организовано:

- троллейбусов маршрута № 6 - от Минского массива ст. м. "Лукьяновская";

- троллейбусов маршрута №№ 16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

- автобусов маршрута № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Европейской пл.

Автобус № 114 будет курсировать на участках от ул. Милославской до Европейской пл. и от железнодорожного вокзала "Центральный" к бульвару Тараса Шевченко по собственной схеме. Далее маршрут пройдет так: ул. Большая Васильковская - ст. м. "Площадь Льва Толстого" - ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - бульвар Тараса Шевченко. В обратном направлении по собственной схеме.

Ранее "Страна" писала, что на крестный ход УПЦ 27 июля вышло около 300 тысяч верующих.

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