Два самолета США провели разведку у берегов Крымского полуострова.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Как видно из данных мониторинга, опубликованных в Twitter, одним самолетом-разведчиком был противолодочный P-8A Poseidon. Он поднялся с авиабазы в Сицилии и на протяжении нескольких часов курсировал у границ Крыма.



Скриншот: Twitter/ ua4wiy_

Второе воздушное судно Lockheed ЕР-3Е Orion взлетело с полигона в Греции и дважды облетело юго-восточные границы Крыма, приблизившись в береговой линии на расстояние в 32 километра.

В апреле "Страна" тоже сообщала о том, что разведывательный самолет Военно-воздушных сил США более полутора часов летал около берегов Крыма.

Ранее мы писали, что российский Су-27 перехватил над Балтикой самолет-разведчик ВВС США.