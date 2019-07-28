У берегов Крыма провели разведку два самолета США
Два самолета США провели разведку у берегов Крымского полуострова.
Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Как видно из данных мониторинга, опубликованных в Twitter, одним самолетом-разведчиком был противолодочный P-8A Poseidon. Он поднялся с авиабазы в Сицилии и на протяжении нескольких часов курсировал у границ Крыма.
Скриншот: Twitter/ ua4wiy_
Второе воздушное судно Lockheed ЕР-3Е Orion взлетело с полигона в Греции и дважды облетело юго-восточные границы Крыма, приблизившись в береговой линии на расстояние в 32 километра.
В апреле "Страна" тоже сообщала о том, что разведывательный самолет Военно-воздушных сил США более полутора часов летал около берегов Крыма.
Ранее мы писали, что российский Су-27 перехватил над Балтикой самолет-разведчик ВВС США.