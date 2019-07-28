В МВД России назвали число задержанных на акциях оппозиции в Москве
Полиция Москвы сообщает о более тысячи задержанных участников несогласованной акции оппозиции в столице РФ в субботу, 27 июля. Об этом передает агентство "Интерфакс".
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве назвали цифру - 1074 человека.
"На несанкционированной акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом", - отметили в пресс-службе.
Моменты столкновений полиции с протестующими зафиксировали многие СМИ.
Видео: Facebook/ themeduza
Ранее "Страна" публиковала жесткие фото и видео с акции оппозиции, участники которой протестуют против недопуска своих кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Мы также сообщали, что оппозиционера Илью Яшина полиция задержала после обыска в его квартире.