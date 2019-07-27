Белорусская актриса Вероника Никонова, снявшаяся в фильме "Брестская крепость", погибла на Аляске во время свадебного путешествия.

Как передает Газета.ру со ссылкой на белорусские издания, муж погибшей и активист движения Legalize Belarus Петр Маркелов сообщил подробности ее смерти.

По словам Маркелова, молодожены провели на Аляске свадебное путешествие и посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.

Кадр из фильма "Брестская крепость"

После проведенной в автобусе ночи молодые люди нацарапали на стене свои имена: "Piotr & Nika, Just Married, 07/19".

На обратном пути от достопримечательности, при переходе реки, Вероника оступилась и упала. Рюкзак утянул ее под воду, где она провела пять минут.

Маркелову удалось вытащить тело. На протяжении 29 минут он делал жене искусственное дыхание, однако спасти ее не смог.

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