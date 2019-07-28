Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли главу ГУ НП Днепропетровской области, генерала Виталия Глуховерю после скандала с видео, после которого президент Украины Зеленский потребовал уволить полицейского.

Аудиозапись розыгрыша оказалась в распоряжении "Страны".

Первым до главного полицейского Днепропетровской области дозвонился Вован, который представился гражданским журналистом. Пранкер сказал, что хочет задать собеседнику вопрос по поводу его незаконных действий и незаконных действий его сотрудников. Глуховеря в ответ произнес классическую отговорку о кознях российской пропаганды.

"Я считаю, что это все российская пропаганда. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, приходите в кабинет, разберемся", - сказал Глуховеря.

После вопроса Вована о том, как связана российская пропаганда с тем, что полицейский нарушает закон, генерал попрощался и бросил трубку.

Видео: YouTube/ Страна.ua

Затем с полицейским чином связался Лексус в образе Владимира Зеленского. Мнимый президент спросил, что происходит в области Глуховери и откуда появилось видео, вызвавшее всеобщее возмущение. Глуховеря принялся оправдываться.

"У меня ничего не произошло. Мы действуем в соответствии с законом... Ну я не понимаю... Очень много блогеров... Как они это выставили, мы покамест разбираемся", - пробормотал чиновник.

Когда псевдо-Зеленский стал сердиться и грозить увольнением, генерал стал обещать выполнить все его указания и поступить в соответствии с законом. А на замечание Лексуса о том, что он, дескать, никогда не видел, чтобы сотрудник полиции так общались со своими патрульными, отреагировал удивлением.

"А что, плохо общался? Или что?" - спросил Глуховеря.

Напомним, 27 июля ГБР зарегистрировало уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий Глуховерей, когда он натравил подразделение МВД "Корд" на остановивших его авто сотрудников патрульной полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что пранкеры Вован и Лексус разыграли македонского премьера от имени Порошенко.