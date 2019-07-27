Макрон сообщил, когда встретится с Путиным в замке на юге Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что 19 августа на юге страны примет президента России Владимира Путина. Об этом передает сайт французского телеканала BFM.
Эту информацию уже подтвердили в Кремле.
"Визит Путина во Францию в указанные сроки прорабатывается", - сообщили в пресс-службе президента РФ.
По данным французских изданий, встреча состоится на Лазурном берегу в замке Форт де Брегансон. Этот замок служит летней резиденцией президентов Франции. Макрон на днях прибыл туда, чтобы провести отпуск.
Напомним, 18 июля Путин и Макрон пообщались по телефону и обсудили в том числе ситуацию на Донбассе.
А лично лидеры России и Франции в последний раз встречались в Осаке на саммите G20. Тогда Путин пригласил Макрона в Россию в 2020 году на торжества по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны.