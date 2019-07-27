Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что 19 августа на юге страны примет президента России Владимира Путина. Об этом передает сайт французского телеканала BFM.

Эту информацию уже подтвердили в Кремле.

"Визит Путина во Францию в указанные сроки прорабатывается", - сообщили в пресс-службе президента РФ.

По данным французских изданий, встреча состоится на Лазурном берегу в замке Форт де Брегансон. Этот замок служит летней резиденцией президентов Франции. Макрон на днях прибыл туда, чтобы провести отпуск.

Напомним, 18 июля Путин и Макрон пообщались по телефону и обсудили в том числе ситуацию на Донбассе.

А лично лидеры России и Франции в последний раз встречались в Осаке на саммите G20. Тогда Путин пригласил Макрона в Россию в 2020 году на торжества по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны.