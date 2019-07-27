В сети интернет появились жесткие фото и видео с митингов оппозиции в Москве, участники которых протестуют против недопуска своих кандидатов на выборы в Мосгордуму.

На снимки фотокорров издания "Deutsche Welle на русском" попали острые моменты противостояния демонстрантов и силовиков.

На одном из фото запечатлена муниципальный депутат Александр Парушина, которая получила удар в голову.

Фото: dw.com

На видео, тоже снятом сотрудниками "Deutsche Welle", слышно, как протестующие скандируют: "Фашисты, фашисты!"

Видео: YouTube/ DW на русском

Острые моменты противостояния и задержания участников акции попали в кадр и на ролике, выложенном "Радио Свобода".

Видео: YouTube/ Радіо Свобода Україна

По сообщениям СМИ, митинг начинался мирно и перерос в столкновения с сотрудниками Росгвардии. Полицейские применили силу. Российский негосударственный правозащитный сайт "ОВД-инфо" сообщает уже о 1067 задержанных.

Напомним, к 21:18 речь шла о 938 задержанных.

Ранее "Страна" сообщала, что оппозиционера Илью Яшина полиция задержала после обыска в его квартире.