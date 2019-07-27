27 июля выведенный на орбиту Земли грузовой космический корабль компании SpaceX "Cargo Dragon" успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Об этом со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщает "Интерфакс".

Cargo Dragon сблизился с МКС и был захвачен с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2, которой управлял американский астронавт Ник Хейг. Затем "грузовик" пристыковался к американскому сегменту станции - модулю Harmony. Процессом стыковки выполнялся по командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне.

Cargo Dragon доставил на МКС около 2,3 тонн груза, в том числе продовольствие, оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Как сообщала "Страна", на МКС отправили американский космический биомедицинский 3D-принтер, который печатает ткани и органы.

Cargo Dragon будет находиться в составе МКС менее четырех недель. 20 августа его сведут с орбиты, а его спускаемая капсула приводнится в Тихом океане вблизи Калифорнии.

Ранее мы писали, что 25 июля на МКС отказали камеры наблюдения за Землей. Проблемой занялись в NASA. Эксперимент по наблюдению за Землей в высоком разрешении (HDEV) на Международной космической станции привел к потере данных.