В субботу, 27 июля, в Международном аэропорту Барселоны, где проходит забастовка, застряла группа туристов из Украины. Их рейс авиакомпании "SkyUp" без объяснения причин внезапно отложили более чем на 5 часов. Они должны были улететь ещё в 20.00, но по состоянию на 0.50 всё ещё находились в аэропорту.

Люди попытались связаться с авиаперевозчиком "SkyUp", но там просто сбрасывали трубку. Отметим, что в группе застрявших авиапутешественников присутствуют женщины с детьми. Об этом сообщил наш читатель из Барселоны.

Фото: читатель Страны

Через два часа с небольшим, пассажиру рейса пришло смс-сообщение с уведомлением о предоставлении от авиакомпании холодной закуски. В этом же сообщении ему рекомендовали обратиться "за дополнительной информацией (очевидно, о получении - пищи - прим.ред.) на стойку регистрации", однако фактически это не осуществимо, т.к. люди уже прошли предвзлетный контроль и не могут вернуться обратно в его начало.

По состоянию на 0.18 воскресенья, по Киеву еду пассажирам так и не раздали.

Фото: читатель Страны

Среди туристов часть от турагентства "JoinUp", но присутствуют и другие пассажиры. Самолёт "Боинг 737" должен был вылететь на Харьков. Застрявшим в аэропорту людям пока не предоставили ни еду, ни какую-либо компенсацию.

Причину переноса им официально не сообщили, но известно, что пассажиров SkyUp в аэропорту Барселоны должна была обслуживать авиакомпания Iberica, сотрудники которой и объявили забастовку. Представительства авиакомпании SkyUp в аэропорту Барселоны нет.

Фото: читатель Страны

На сайте авиакомпании подтвердили перенос рейса. Но о причине переноса вылета почти на 5 часов пока не сообщили.

Фото: skyup.aero/uk/board

В 23.43 по Киеву стало известно, что вылет ещё раз перенесли.

Фото: читатель Страны

К 1.34 по Киеву стало известно, что их самолёт только прилетит в аэропорт Барселоны рейсом из Запорожья в 1.50 ночи. Причём, данный самолёт вылетел из Запорожья также с задержкой в несколько часов и должен был быть в Барселоне ещё в 19.10.

Как сообщала "Страна", двое румын и испанка похитили в Барселоне спящую туристку и насиловали два дня. По ее словам, она заснула на скамейке на автовокзале, а проснулась на пустыре от боли - ее избивали двое незнакомых мужчин.

Отметим, что в аэропорту в Джорджии (США) мальчика затянуло на ленту для чемоданов.