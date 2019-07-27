Правозащитная организация "ОВД-Инфо" сообщает о 938 задержанных на митинге в Москве 27 июля по состоянию на 21:18. Это в три раза больше официальных данных полиции - 295 человек, как передает РБК.

Среди задержанных оказались муниципальные депутаты Илья Азар и Константин Янкаускас, а также участвовавший в выборах Александр Соловьев.

Перед началом митинга задержали Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину, Илью Яшина, Любовь Соболь, которые также выдвигали свои кандидатуры на выборы в Мосгордуму.

Жёсткие задержание на Трубной pic.twitter.com/2uh3FDVo3X — Лиза Кирпанова (@lisakirpanova) July 27, 2019

Во время митинга полиция, Росгвардия и сотрудники ОМОНа сначала оттеснили протестующих с Тверской улицы и прилегающих к ней переулков. Участники акции вышли на Старый и Новый Арбат, Трубную площадь и Лубянку, а также перекрыли часть Садового кольца.

Напомним, на акциях в Москве протестующие требуют допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.

Ранее "Страна" сообщала, что оппозиционера Илью Яшина полиция задержала после обыска в его квартире.