Центральная избирательная комиссия отменила повторный подсчет голосов на 133 избирательных участках 69-го избирательного округа с центром в Мукачево на Закарпатье. Об этом сообщает в Facebook региональное отделение Гражданской сети "Опора".

Сначала сотрудники "Опора Закарпатье" написали о том, что в заседании ОИК № 69 был объявлен очередной технический перерыв до 09:00 понедельника. А затем им стало известно, что ЦИК и вовсе отменила пересчет голосов.

"В Мукачевской ОИК №69 отменен повторный пересчет голосов. Как информирует наблюдатель "Опоры", пересчет отменила ЦИК, об этом стало известно только что. В субботу пересчитали лишь 4 УИК, выявлены определенные различия", - говорится в сообщении Гражданской сети.

Напомним, согласно предварительным данным ЦИК, лидером парламентских выборов на округе №69 стал Виктор Балога. Он всего на 800 голосов обошел своего основного конкурента - кандидата от "Слуги Народа" Эдгара Токара, который получил поддержку 34,47% избирателей.

22 июля партия "Слуга народа" заявила, что обжалует результаты досрочных выборов в Верховную Раду в десяти округах, в том числе в округе №69 на Закарпатье.

Ранее "Страна" писала, что по итогам выборов в Раду полицейские завели более 500 уголовных дел.