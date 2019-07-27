Украинский абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе в октябре, в поединке с камерунцем Карлосом Такамом.

Об этом сообщил американскому спортивному каналу ESPN промоутер украинца Эдди Хирн.

Хирн назвал примерную дату и место проведения поединка, который в мае был отменен из-за травмы Усика.

"Супертяжелый дебют непобедимого абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, который 25 мая был отменен, потому что Усик повредил бицепс, состоится 12 или 19 октября. Вероятно. Бой пройдет на Wintrust Arena в Чикаго", - отметил промоутер.

Если Усик победит Такама, он получит право сразиться с победителем боя-реванша Энди Руис vs Энтони Джошуа.

Как писала "Страна", в начале июня Хирн объявил о своих планах провести в этом сезоне 15 боксерских поединков в разных весовых категориях.

Мы также сообщали, что в конце июня промоутер Александр Красюк заявил, что у Усика может поменяться соперник на дебютный бой в супертяжелом весе. Однако пока оно не подтвердилось.