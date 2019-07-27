Чемпион мира 1980-1990-х годов в трех весовых категориях по версиям WBC, WBA и IBF, легенда мексиканского спорта Хулио Сезар Чавес был ограблен вооруженными бандитами. Об этом боксер сообщил в своем Twitter.

Чавес написал, что ему угрожали пистолетом и он не на шутку испугался за свою жизнь.

"Я стал жертвой нападения. К моей голове приставили пистолет. У меня выхватили цепочку и отобрали часы. Без сомнений, я на секунду успел попрощаться с жизнью", - признался Чавес.

Фото: ESPN/Getty Images

Как уточняют мексиканские СМИ, инцидент произошел в нескольких километрах от аэропорта Мехико. Автомобиль, в котором ехал 57-летний Чавес, был заблокирован мотоциклом. После этого на спортсмена напали грабители.

Скриншот: Twitter/ Jcchavez115

Также выяснилось, что бандиты отобрали часы и мобильный телефон у члена команды Чавеса Хорхе Пеньи. Забрав ценные вещи, преступники скрылись.

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