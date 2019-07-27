Команда президента Украины Владимира Зеленского планирует провести административную реформу, а именно укрупнить районы и ввести институт префектов.

Об этом в интервью LB.ua сообщил глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По словам Корниенко, у Зеленского хотят расширить полномочия местных властей, из чего вытекает укрупнение районов.

"Реформа предусматривает расширение полномочий власти на местном уровне и, соответственно, уменьшение роли таких элементов, как государственные администрации, и замена их на префектуры. Они будут следить за законностью решений местных советов. При такой модели мощный районный уровень не сильно нужен, поэтому речь идет об укрупнении районов, которыми будет заниматься префект", - пояснил глава штаба политсилы.

В рамках реформы планируется сократить количество районов до 100. Сейчас их в Украине 490.

Напомним, в том же интервью Корниенко назвал кандидатов от "Слуги народа" на должности министров образования и здравоохранения.

Ранее "Страна" писала, что у Зеленского надеются, что первое заседание новой Рады состоится в День независимости Украины.