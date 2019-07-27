Федеральное управление США по контролю за едой и лекарствами (FDA) сообщило об отзыве сотен силиконовых имплантатов, которые могут вызвать редкий вид рака.

Информацию об этом опубликовали в пятницу, 26 июля.

По сообщению FDA, 410 силиконовых грудных имплантатов производства компании Allergan были изъяты вследствие установления связи между ними и редким видом злокачественных опухолей – анапластической крупноклеточной лимфомой.

Во всем мире отмечено всего 573 случая этого вида лимфомы у женщин и 33 из них уже умерли. Сразу 481 случай заболевания явно связаны с установкой имплантатов компании Allergan.

"По нашим оценкам, у сотен тысяч женщин есть такие имплантаты", - сказала во время пресс-конференции в среду доктор Бинита Ашар, директор отделения хирургических и инфекционных устройств в FDA. Она добавила, что FDA получит больше информации об этом в ближайшие недели.

Высокопоставленная сотрудница FDA д-р Эйми Эбернети заявила: "Проведенные проверки установили прямую связь между имплантатами компании Allergan и ущербом, причиненным женщинам вследствие их установки, включая летальные исходы. Мы приняли меры по оповещению населения об этой угрозе и напомнили женщинам о необходимости обследования".

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