26 июля во Львове экипаж патрульных 2-го батальона спас от гибели щенка, умиравшего от жары в душном автомобиле. Об этом сообщается на Facebook-странице Патрульной полиции Львовской области.

Днем экипаж получил вызов на улицу Насыпную, где в одном из автомобилей умирал от жары щенок. Инспекторы прибыли на место и увидели группу людей, окруживших автомобиль Opel и пытавшихся его открыть. В салоне лежал щенок охотничьей породы, высунув язык. Он уже не реагировал на голоса людей.

Инспекторы проверили автомобиль во всех доступных базах, однако не нашли телефона владельца. Полицейские попытались осторожно открыть окно, чтобы не повредить авто, однако оно не поддалось.

Офицеры увидели, что от обезвоживания животное еле дышит, и приняли решение разбить окно автомобиля. Собаку вынесли на воздух и дали ей воды. Через некоторое время щенок пришел в себя.

Видео: Facebook/ lvivpolice

Впоследствии на место происшествия прибыл владелец автомобиля. Он не понимал, что происходит, и выглядел растерянным. Мужчина сообщил, что не подумал о том, что питомцу может стать плохо за время его отсутствия. Как выяснилось, водитель автомобиля не был хозяином животного, а лишь перевозил щенка. Его пригласили в отдел полиции, где составили протокол по ст. 89 КоАП (оставление животных на произвол судьбы). Дело будет рассматривать суд.

Хозяина собаки разыскали, и теперь животное в безопасности.

Управление патрульной полиции поблагодарило неравнодушных граждан, увидевших, что щенок нуждается в помощи и позвонивших в полицию.

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