Возле Гатного Киевской области 25 июля после 23 часов произошло ДТП с участием велосипедиста и водителя Volkswagen.

Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения. На них видно, что водитель ехал по своей полосе, но в это время велосипедист начал маневр, не предупреждая о нем и не убедившись в безопасности маневра, и автомобиль сбил его. Как следствие, велосипедист на несколько метров отлетел в сторону и упал возле остановки.

О его состоянии не сообщается.

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Видео: facebook.com

Ранее появилось видео, как женщина на велосипеде вылетела из-за поворота в лоб авто.В данном случае водитель автомобиля был не виноват

Мы писали, что появилось видео момента ДТП на перекрестке в Киеве, где пострадал велосипедист. На кадрах видно, как водитель красной легковушки, выезжая на дорогу, не заметил проезжающего слева велосипедиста. В результате случилось столкновение, от которого пострадал парень. К счастью, обошлось без жертв.