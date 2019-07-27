В Киеве была обокрадена студия танца, которая находится по адресу улица Маршала Малиновского, 24/10. Об этом сообщает на Facebook "Киев оперативный".

К студию вошел мужчина, который сказал, что хочет записать своего ребенка на занятия. Чтобы убедиться в профессионализме тренеров, он попросил немного понаблюдать за занятиями детей.

В итоге, пока шла тренировка, мужчина почистил кассу студии. Затем он пожал руку тренеру и ушел.

Видео: Facebook/ KyivOperativ

Совершивший кражу объявлен в розыск.

Правоохранители просят связаться с полицией всех, кто узнал мужчину на видео.

Скриншот: Facebook/ KyivOperativ

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве у китайского туриста карманники вытащили банковскую карточку и сняли с нее 40 тысяч гривен.

Мы также писали о том, что на железнодорожном вокзале в столице у нардепа от фракции БПП Владимира Арьева из сумки вытащили кошелек.