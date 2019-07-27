В сентябре на телеканале Украина, который входит в число активов олигарха Рината Ахметова, выйдет "Свобода слова Савика Шустера".

"Страна" ещё в мае сообщила о планах запуска нового проекта, и теперь наша информация получила подтверждение от сотрудников телеканала.

"В сентябре на канале " Украина " стартует социально-политическое ток-шоу. Каждую пятницу Савик Шустер и гости студии будут разбираться в событиях, которые происходят в стране. Ток-шоу продлится три часа. Премьера - 6 сентября в 21.00", - написал на своей странице в ФБ главный редактор "Украины" Юрий Сугак.

Напомним, что Шустер за время карьеры работал на разных украинских телеканалах, однако последние несколько лет журналист не работал в Украине. В сложившейся ситуации он обвинял пятого президента Украины Петра Порошенко. Контракты Шустера с большими телеканалами уже многократно разрывались по инициативе собственников, так и после конфликтов с предыдущими президентами.

Ранее мы писали, что журналист и телеведущий Савик Шустер вернулся в Украину. Его сфотографировали в модных кроссовках и ярком шарфе

Мы писали, что до этого ГФС закрыла дело на Савика Шустера за неуплату налогов.