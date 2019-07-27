В Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони. Об этом сообщает пресс служба полиции.

Следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска нашли недалеко от места происшествия похищенное оружие и сумку с документами.

Полицейские задержали шесть человек, которые могут быть причастны к преступлению. Среди задержанных есть несовершеннолетние и ранее осужденные. Всех задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Начато уголовные производства по ч. 1 ст. 187 (Разбой) и ч. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

За нападение на полицейского при исполнении предусмотрено до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее "Страна" рассказывала, что полиция завела дело по факту нападения на Порошенко возле здания ГБР.

Также мы сообщали, что полиция задержала главаря налетчиков, которые грабили ювелирные магазины по всей Украине.