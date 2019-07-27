Окружная избирательная комиссия №69 с центром в Мукачево проводит повторный пересчет голосов. Об этом сообщает региональное отделение Гражданской сети ОПОРА в Facebook.

"По состоянию на 9:00 окружная избирательная комиссия №69 (центр - Мукачево) начала повторный подсчет голосов на всех 133 участках округа", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии лидером парламентских выборов на округе №69 Виктор Балога. Балога всего на 800 голосов обошел своего основного конкурента, кандидата от "Слуги Народа" Эдгара Токара, который получил поддержку 34,47% избирателей.

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