Медиахолдинг "1+1" объявил о подписании долгосрочных контрактов на трансляцию домашних матчей УПЛ. Показывать матчи будут каналы "2+2" и УНИАН. Об этом со ссылкой на пресс-службу "1+1 медиа" сообщает "Укринформ".

Как сказано в сообщении пресс-службы холдинга, в новом сезоне с "1+1" будут сотрудничать четыре клуба украинской премьер-лиги: "Динамо", "Заря", "Днепр-1" и "Десна".

Уже на следующей неделе из матчей УПЛ телеканал УНИАН покажет встречи "Десна" - ФК "Львов", "Днепр-1" - "Олимпик", "Десна" - "Ворскла" и "Заря" - "Днепр-1". "2+2" 10 августа будет транслировать игру "Динамо" - "Шахтер".

Ранее "Страна" сообщала об утверждении дат и времени матчей двух стартовых туров нового сезона УПЛ.

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