Под Киевом родственник развратил 6-летнюю девочку, которую заманил игрушками в мобильном телефоне
Полиция задержала мужчину-извращенца в одном из сел Васильковского района. От него пострадала шестилетняя девочка, передает полиция Киевской области.
В ходе досудебного расследования было установлено, что около вечером, около 17:00, ребенок подходил к своему дому. У дома ее встретил мужчина, с которым она находится в родственных отношениях, и предложил ей зайти в дом. Мол, хочет научить как "просматривать игрушки на мобильном телефоне".
Доверчивый ребенок согласился. Пользуясь ее беспомощностью и отсутствием родителей или других взрослых лиц дома, он начал совершать развратные действия. На допросе развратник в содеянном сознался.
Фото: kv.npu.gov.ua
Ему вручено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет). В суд подано ходатайство о применении к мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.
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