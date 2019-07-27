Прокуроры Киевской местной прокуратуры №2 объявили подозрение двум работникам Киевской городской психоневрологической больницы №3, которые не раз помогали убежать из медучреждения подозреваемому в убийстве.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Подозреваемый в совершении убийства мотоциклиста в столице в мае 2017 года по решению суда был помещен в Киевскую психоневрологическую больницу №3. Ему было запрещено покидать территорию специализированного лечебного учреждения. Однако он склонил врача-психиатра и и.о. старшей медсестры помочь ему бежать из больницы. Причем побеги совершались не раз.

Подозреваемый в убийстве мотоциклиста. Фото: kyiv.gp.gov.ua

Как установило досудебное следствие, медработники в оговоренное время открывали подозреваемому двери отделения и не сообщали о его побегах правоохранительным органам.

С февраля по май 2019 года при содействии медперсонала подозреваемый 11 раз покидал больницу, возвращаясь только на ночь.

Во время очередного побега 14 мая 2019 года правоохранители задержали подозреваемого в одном из торговых центров Васильковского района Киевской области. Беглец смотрел фильм в кинотеатре.

В палате подозреваемого провели обыск и обнаружили алкоголь, мобильные телефоны и наркотические вещества.

24 июля 2019 г. врачу-психиатру и и.о. старшей медсестры было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 и ст.394 УК Украины (пособничество в побеге из специализированного лечебного учреждения) и ч.3 ст. 382 УК Украины (умышленное невыполнение решений суда, вступивших в законную силу, причинившее существенный вред государственным и общественным интересам).

Беглецу объявлено о подозрении по ст. 394 (побег из специализированного лечебного учреждения, совершенный повторно), ч.4 ст.27, ч.3 ст.382 (подстрекательство к умышленному невыполнению постановлений суда, вступивших в законную силу, причинившее существенный вред государственным и общественным интересам) и ч. 1 ст.309 УК Украины (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта).

По ходатайству прокуратуры относительно беглеца провели судебно-психиатрическую экспертизу. Он признан вменяемым и не требующим лечения.

Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.

Напомним, речь идет об убийстве мотоциклиста, совершенном 24 мая 2017 на Харьковском шоссе в Киеве.

Как выяснилось позже, убийцей оказался 30-летний киевлянин Дмитрий Слепченко, бывший чемпион мира по сумо. Он сам явился в правоохранительные органы и сознался в преступлении.