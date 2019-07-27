В июне в Шевченковском районе на улице Древлянской благодаря фиктивному обменнику злоумышленник завладел деньгами клиента в размере 58 тысяч евро и 10 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

В полиции открыли уголовное производство по статье "Мошенничество". Следователи объявили розыск и пытаются установить личность неизвестного. Представители полиции призывают сообщить, если кому-то известна какая-либо информация о подозреваемом или место его пребывания.

Фото: пресс-служба Национальной полиции Киева

Обратиться с информацией можно по номеру 102 или (044) 486-03-06.

Ранее "Страна" писала, что киевскому мошеннику, который продавал фальшивые путевки, грозит от 5 до 12 лет с конфискацией.

Кроме того, мы сообщали, что в Черкассах разоблачили интернет-мошенника, который оплачивал покупки с ворованных карт.