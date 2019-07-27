Проигравший кандидат в депутаты и нардеп от "Народного фронта" Сергея Пашинского прокомментировал информацию про то, 26 июля в Малинском районе Житомирской области – возле автотрассы Киев – Ковель, обнаружено тело убитого 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу Француз.

"Страна" еще до выборов писала об исчезновении мужчины, который помогал конкурентам Пашинского. И о том, что пропажу "Француза" напрямую связывали с депутатом от "Народного фронта".

Однако Пашинский почему-то решил прокомментировать ситуацию только сейчас, когда нашли тело.

Пашинский в своем сообщении отрицает какую-либо причастность к убийству "Француза", а также нелицеприятно отзывается о нашем издании, которое впервые обнародовало информацию об этом преступлении, основываясь на информации из достоверных источников.

"Не знаю кто такой "Француз" - никогда с ним не пересекался. Все изложенное в материале, это не более, чем фантазия госпожи Крюковой (зам.главного радактор "Страны" - Прим.Ред.). Я прошу руководителя Национальной полиции Сергея Князева взять расследование этого преступления под свой контроль, и как можно скорее дать обществу ответы относительно обстоятельств этого убийства", - написал Пашинский у себя на ФБ.

Отметим, что наша новость уже вызвала большой резонанс. В частности, ее прокомментировал известный юрист Андрей Портнов.

"Парень, который на парламентских выборах боролся с Пашинским найден мертвым.

Друзья, я ничего не хочу этим сказать, но мы обязательно должны проанализировать собирательный образ фигуранта. Он все время фигурирует там, где смерть и насилие.

Думаю, не стоит напоминать о его причастности к массовым убийствам на Майдане, хищениям вооружений, поставкам в армию бракованных боекомплектов и стрельбе в киевского прохожего.

В каждом из этих эпизодов - риск людьми, поверхностное отношение к человеческой жизни или прямой умысел на насилие взамен наживы.

Новые правоохранительные органы должны скрупулёзно изучить эту тёмную историю. Этот Чикатило уже давно просится в тюрьму", - написал Портнов у себя в ФБ.

Отметим, что Пашинский занял третье место на округе №64. Первое место там занял самовыдвиженец, нардеп от БПП, Владимир Арешонков. Второе - кандидат от "Слуги народа" Вячеслав Сигачев.

"Страна" давала подробный репортаж о ходе предвыборной кампании в этом округе.