Сотрудники полиции 25 июля задержали двух нарушителей радиационной безопасности, которые в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС собрали 21 кг лесных ягод. Об этом сообщает на Facebook "Киев оперативный".

Во время совместного патрулирования вблизи села Ясень внимание полицейских и военнослужащих пограничной службы Украины привлекли двое людей. Как выяснилось, это были жители Полесского района: 18-летний парень и 41-летняя женщина. Они незаконно проникли на отчужденную территорию в зоне вокруг ЧАЭС, чтобы собрать чернику.

Работники полиции изъяли у задержанных емкости с лесными ягодами общей массой 21 кг.

Фото: Facebook/ KyivOperativ

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 461 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" КоАП.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 267-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности" Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что сотрудники Чернобыльского заповедника напомнили о законодательном запрете собирать и есть дары природы в зоне отчуждения.

Однако местные жители регулярно нарушают этот запрет. В начале июля мы писали о женщине, которая собрала 14 кг черники в радиоактивном лесу вокруг ЧАЭС и собиралась ее продать.