В Киеве вечером 24 июля спасатели достали из озера Верховина тело мужчины. Об этом сообщила пресс-служба ДСНС Украины в Киеве.

По информации ведомства, труп нашли в озере на расстоянии 60 метров от берега на глубине 3 метра, около 7 часов вечера.

"На место происшествия были направлены водолазов аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ДСНС Украины в Киеве. Как оказалось, в 60 м от берега на глубине 3 м обнаружено тело утопленника мужского пола. Спасатели с помощью водолазного снаряжения достали тело гражданина на берег ", - говорится в сообщении.

Обстоятельства трагедии пока неизвестны.

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