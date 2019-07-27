В центре Борисполе не разминулись две машины. ДТП произошло с участием автомобилей Honda и Daewoo.

Видео инцидента опубликовала Патрульная полиция Киевской области.

Полицейские уточнили, что водитель Honda проехал на запрещающий сигнал светофора, а водитель Daewoo не убедился в безопасности своего движения.

На видео видно, что машины сталкиваются и разлетаются в разные стороны. К счастью, ни один из водителей не пострадал. Известно,что патрульные составили соответствующие административные материалы и изъяли водительское удостоверение. Не сообщается, были ли они трезвы.

Видео: facebook.com

Ранее было опубликовано видео, как водитель авто вылетел через лобовое стекло в момент ДТП.

Мы писали, что появилось видео момента смертельного лобового ДТП на Братиславской в Киеве.