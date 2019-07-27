Президент России Владимир Путин рассказал, с какой целью погрузился в батискафе на дно Финского залива: он хочет понять россиян, чей труд связан с подводными погружениями и другими тяжелыми внешними условиями. Об этом передает РИА "Новости".

Цель своих экстремальных поступков вроде погружения на большие глубины и полетов в небо лидер Российского государства раскрыл журналистам 27 июля после плавания в батискафе.

"Делаю я это, потому что наши люди везде работают: и в воздухе, и под водой, и под землей. И я считаю, что должен побывать там, где работают наши российские граждане, специалисты, посмотреть, как они это делают, чтобы лучше понять цену тому, чему многие из этих людей посвящают свою жизнь", - сказал Путин представителям СМИ.

Также он добавил, что полеты и погружения помогают ему решать проблемы государственного масштаба.

"На земле много проблем. Чтобы их было поменьше, приходится и на высоту подниматься, и под воду опускаться", - отметил президент РФ.

Напомним, в начале июля Путин заявил, что рано говорить о его уходе из политики после 2024 года.