В четверг, 18 июля, актриса Инна Чурикова во время спектакля в театре "Русская песня" на Олимпийском проспекте в Москве упала на сцене и получила травму.

Это произошло в конце выступления, когда софиты, направленные на сцену, ненадолго погасили. 75-летнюю актрису унесли на руках за кулисы, оттуда ее доставили в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Корреспондент "kp.ru" пообщался с актрисой и выяснил причины падения и состояние женщины сейчас.

Фото: Инна Чурикова/фото из открытых источников

"У меня при падении ничего не сломалось, слава богу. А ушибы вылечиваются. И настроение улучшается. Так что все нормально", - сообщила Чурикова в интервью по телефону.

У актрисы не было особых условий в НИИ:

"Я была абсолютно на равных со всеми. Я не хочу быть избранной, чтобы передо мной на цыпочках ходили или кормили какой-то отдельной едой. Хочется сказать хорошие слова об этой клинике. Меня поразило, какой тут порядок, каждый знает свое дело", - поделилась Чурикова.

Свое падение актриса объяснила трудностями со зрением:

"Иногда перед глазами как пленочка. Возможно, надо будет делать операцию на глазах", - пояснила Чурикова.

Ранее мы сообщали, что в НИИ Склифосовского рассказали о состоянии актрисы.

Также мы сообщали, что Земфира приказала раздавить катком записи своих песен в дуэте с Инной Чуриковой.