Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер не исключил возможность визита президента США Дональда Трампа в Украину в будущем. Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом американский чиновник заявил на брифинге в Киеве 27 июля.

Волкер сказал, что подобные визиты на высшем уровне требуют немало времени для подготовки.

"Визиты американских президентов планируются очень заранее. Поэтому планирование чего-то такого потребовало бы серьёзных усилий. Я бы не стал ничего исключать, конечно, но уже есть приглашение президенту Зеленскому посетить Вашингтон", - сказал Волкер.

Представитель Госдепа также отметил, что дипломаты США со своей стороны хотят, чтобы Трамп в будущем посетил Украину.

Напомним, "Страна" цитировала слова Волкера о том, что США готовятся к проведению встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Дональда Трампа.

Ранее мы писали о том, что 25 июля Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Президенты обсудили готовность американской стороны оказывать содействие в реализации реформ в Украине.