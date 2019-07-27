Сегодня в Киеве прошел масштабный крестный ход. Его провела Украинская православная церковь ко дню Крещения Руси. "Страна" вела онлайн-хронику этого события.

В шествии приняли участие сотни тысяч людей – в церкви утверждают, что верующих было под 300 000. Напомним, что в прошлом году крестный ход собрал примерно четверть миллиона человек – по подсчетам той же УПЦ.

Масштабы православного шествия очевидным образом растут. Хотя еще полгода назад предыдущая власть прочила массовый переток верующих из УПЦ в новосозданную ПЦУ.

В этом смысле Крестный ход стал очень показательным. Оказывается, ни получение Томоса об автокефалии, ни вручение его новой церкви, созданной Порошенко и Варфоломеем – не оказали решающего влияния на приверженцев канонической УПЦ. И на ее позиции в обществе.

А судя по количеству прихожан, заполонивших сегодня Киев – дарованная раскольникам автокефалия даже упрочила эти позиции. Потому что впервые за историю независимой Украины власть начала открыто кошмарить крупнейшую православную церковь страны. Чиновники практически официально помогали отбирать храмы, СБУ по приказу Порошенко вызывала священников на допросы. Минкульт начал процесс отчуждения Лавр, а Рада приняла два скандальных антицерковных закона.

Но все это привело к обратному эффекту – церковь в глазах своих прихожан стала гонимой. Да и внутри себя УПЦ, вопреки ожиданиям предыдущей власти оказалась куда крепче. Это было видно даже на этапе получения Томоса: на сторону ПЦУ тогда перешли всего два архиерея.

А после того, как Порошенко проиграл выборы, новая церковь лишилась политической крыши. Что не замедлило сказаться на ее росте: с президентских выборов ПЦУ не захватила ни одного храма УПЦ.

Параллельно забуксовала и скандальная инициатива переименовать ее в "Русскую православную церковь в Украине": Минкульт проиграл суд, и теперь скандальная идея скорее всего починет в бозе.

Окончательные штрихи к этой картине добавит завтрашний крестный ход, который проведет церковь митрополита Епифания. Чью массовку ранее обеспечивал бюджетниками Петр Порошенко. Еще одна вероятная потеря в численности для ПЦУ – это отдельный крестный ход недавно возрожденного Киевского патриархата во главе с Филаретом.

То есть к первому своему дню Крещения Руси новая церковь подходит уже расколотой и сильно потрепанной в боях за место под солнцем.

Учитывая, что ее предшественница – УПЦ КП – ранее могла выставить на крестный ход примерно в 4-5 раз меньше людей, чем церковь Московского патриархата, то завтрашнее мероприятие ПЦУ обещает показать еще более обидный отрыв от верующих митрополита Онуфрия.

Что может стать новым и зримым ударом по ПЦУ – после проигрыша Порошенко на выборах и внутреннего раскола, затеянного Филаретом.