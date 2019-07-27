Глава ГБР Роман Труба прокомментировал инцидент в Днепропетровской области, где сотрудники патрульной полиции остановили за нарушение правил ПДД машину главы УВД Днепропетровской области - генерала Виталия Глуховеря, а после этого их задержало вооруженное подразделение МВД "Корд".

Это видео впервые показала "Страна".

Роман Труба в телеграм заявил, что сегодня ГБР зарегистрировало уголовное производство по факту возможного превышения власти и служебных полномочий начальником ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

"Мы приложим все усилия, чтобы расследование было оперативным и объективным", - уточнил Труба.

По его словам, в случае доказательства вины, главе полиции грозит до 8 лет лишения свободы.

Фото: t.me/truba_roman/

Напомним, после публикации "Страны" Зеленский потребовал уволить главу Днепропетровской полиции.

Видео, сделанное ранним утром 12 сентября прошлого года, тщательно скрывалось руководством УВД. Как видно на записи, остановленный водитель отказался предъявлять свои документы и вступил в спор с представителями патрульной полиции, объяснив неповиновение тем, что это - машина генерала Глуховеря. Патрульные, в свою очередь, объяснили водителю, что имело место нарушение правил дорожного движения. При этом мужчина не имел при себе оперативного талона, который позволяет беспрепятственно нарушать правила дорожного движения при ведении оперативно-розыскной деятельности. В момент, пока идет разбирательство, неожиданно подъезжает вооруженное подразделение МВД "Корд" и арестовывает патрульных. Затем сотрудников полиции отвезли в кабинет Глуховеря, где они объяснили ситуацию с остановкой автомобиля. Они пояснили, что остановили нарушителя и не смотрят, чья машина. На что Глуховерь ответил, что сейчас придет командир и будет с ними разбираться.

Ранее стала известна причина задержания экс-начальника одесской полиции, он продал семь контейнеров сигарет, которые проходили вещдоками.