Скандальная украинская певица MARUV  представила тизер своего нового клипа на песню "Между нами".  там она с ирокезом и в латексном кимоно в откровенной позе. 

Скриншот: instagram/maruvofficial

Видео певица опубликовала у себя в Instagram. Премьера клипа состоится 2 августа, о чем сказано в конце ролика. В тизере много азиатской эстетики и откровенных образов. Сама певица в начале тизера лежит на столе с поднятой вверх ногой в латексном кимоно с огромными вырезами на бедрах и ботфортами на высоких каблуках.  На голове у исполнительницы певицы - красный ирокез. 

Ранее "Страна" писала, что Maruv опубликовала откровенные фото с наклейками на груди

Также мы сообщали, что Maruv показала фото в купальнике с отдыха и заявила, что снова готова "жарить рок"

 

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