Скандальная украинская певица MARUV представила тизер своего нового клипа на песню "Между нами". там она с ирокезом и в латексном кимоно в откровенной позе.

Скриншот: instagram/maruvofficial

Видео певица опубликовала у себя в Instagram. Премьера клипа состоится 2 августа, о чем сказано в конце ролика. В тизере много азиатской эстетики и откровенных образов. Сама певица в начале тизера лежит на столе с поднятой вверх ногой в латексном кимоно с огромными вырезами на бедрах и ботфортами на высоких каблуках. На голове у исполнительницы певицы - красный ирокез.

Ранее "Страна" писала, что Maruv опубликовала откровенные фото с наклейками на груди.

Также мы сообщали, что Maruv показала фото в купальнике с отдыха и заявила, что снова готова "жарить рок".