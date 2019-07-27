Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника напомнили жителям Украины, что на территории, прилегающей к Чернобыльской АЭС, запрещено собирать ягоды, грибы, фрукты и овощи.

Предупреждение опубликовано на Facebook-странице заповедника.

В напоминании сотрудники организации сослались на действующее законодательство.

"Напоминаем: на территории, пострадавшей от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, запрещено собирать, использовать и вывозить продукцию растениеводства (фрукты, овощи, ягоды, грибы и т.д.) и животноводства в соответствии с приказами и правилами действующего законодательства Украины", - написано на Facebook.

Скриншот: Facebook/ zapovidnyk2018

При этом грозное напоминание сопровождается снимками красивых и весьма аппетитных на вид грибов.

Авторы поста отметили, что понимают противоречие между картинкой и текстом.

Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

"Одни напишут: "Но они соблазняют!" Другие: "Спасибо за предупреждение". Возможно, кто-то грустно вздохнет, а некоторые получат эстетическое удовольствие от фото природы", - сказано в заметке.

Далее сотрудники заповедника попросили не трогать ничего, что растет на его территории, несмотря на привлекательный внешний вид. И призвали беречь себя, наслаждаясь продуктами из других, безопасных регионов Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что в зоне отчуждения ЧАЭС пересчитали лошадей Пржевальского, которые прячутся в лесах.

Мы также публиковали фото медвежьего уха, растущего в зоне отчуждения.