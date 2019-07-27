Канцлер Ангела Меркель приехала на открытие Байройтского фестиваля в четверг, 25 июля одна, без своего мужа Йоахима Зауэра.

Ее сопровождали премьер-министр Баварии Маркус Седер и его жена Карин. Об этом сообщает немецкое издание n-tv.

Гостей ждала новая постановка оперы "Тангейзер" Рихарда Вагнера. Из федерального правительства на фестивале были также уполномоченным Федерального правительства по культуре и средствам массовой информации Моника Грюттерс и федеральный министр здравоохранения Йенс Спан. Бывший канцлер Герхард Шредер и его жена Сойон Ким также приехали в Байройт.

Байройтский фестиваль - ежегодный летний праздник, на котором исполняются музыкальные драмы Рихарда Вагнера. Основан самим композитором. Проводится в баварском городе Байройт специально построенном для этого театре.

Фото: фотография альянса / dpa

Ранее "Страна" писала, что Меркель уходит в отпуск, где будет читать книгу "Дрожащая женщина" и слушать оперу.

Кроме того, мы сообщали, что журналисты узнали, сколько зарабатывает канцлер Германии Ангела Меркель в месяц и за год.