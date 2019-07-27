Воскресенье обещает быть в Украине весьма жарким и сухим практически по всей территории страны.

Об этом сообщает на своей Facebook-странице синоптик Наталья Диденко.

К счастью, опасаться 28 июля температурных рекордов, подобных недавним европейским, не стоит. Но последний выходной на неделе будет довольно знойным. Как обещает Диденко, столбик термометра в течение дня поднимется до + 29...+ 34 градусов на юге, + 26... + 32 градусов в большинстве областей и + 26... + 29 градусов на Черниговщине и Сумщине.

Как показывает карта температуры воздуха, жарче всего в Европе в воскресенье будет на Балканах, у наших соседей вдоль западной границы и частично на севере континента.

Фото: Facebook/ tala.didenko

Что касается осадков, то в Украине дождей не будет. Разве что в Карпатах и Прикарпатье возможны локальные осадки с грозами.

В Киеве воскресенье ожидается солнечным, сухим и жарким. Днем будет + 28... + 31 градус.



Скриншот: Facebook/ tala.didenko

Как предполагает синоптик, 29 и 30 июля еще попечет, а 31 июля-1 августа начнется очередное похолодание. Приблизительно 3-4 августа в столице будет всего + 22... + 24 градуса.

Напомним, Укргидрометцентр на 28 июля тоже обещал жару с локальными дождями в западных областях.

Ранее "Страна" сообщала, что Западная Европа мается от жары, в Бельгии, Германии, Нидерландах и Франции побиты очередные температурные рекорды.