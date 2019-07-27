Победивший в своем округе кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", что другой кандидат от той же партии Давида Арахамия вводит людей в заблуждение.

Речь шла о земельных отношениях и рынке земли.

Дубинский заявил Арахамии, что он некомпетентен в вопросах кадастра.

Второй темой, по которой Дубинский не согласился с Арахамией, была деятельность Асселор Миттал в Кривом Роге и претензии к предприятию от СБУ.

Видео: youtube.com. Речь Арахамии: 35:10. Ремарка Дубинского: 41:52

Позже в своем блоге Дубинский заявил, что обращается ко всем политикам из своей партии с просьбой говорить о том, что они знают, о том, в чем разбираются, потому что "дурость каждого сразу же видна".

Напомним, избирательном списке Слуги народа Арахамия был под номером 4.

Дубинский, который также выиграл выборы от партии "Слуга народа", получил 40,94% голосов в мажоритарном округе № 94 в Киевской области. Его соперником в этом округе был бизнесмен и близкий соратник Порошенко, замглавы фракции БПП в Раде восьмого созыва, Игорь Кононенко (набрал 12,01% голосов, баллотировался как самовыдвиженец).

Ранее мы сообщали, что волонтер Арахамия и советник президента Загороднюк стали членами набсовета "Укроборонпрома".