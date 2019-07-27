На въезде в Киев патрульные случайно нашли в авто противотанковый гранатомет. Фото
27 июля около 12 часов на одесском контрольном пункте при въезде в Киев патрульные остановили автомобиль Skoda из-за технической неисправности и нашли в нем предмет, похожий на ручной противотанковый гранатомет. Об этом сообщает Facebook-страница Патрульной полиции Украины.
Как сказано в сообщении, после остановки авто патрульные заметили, что водитель во время общения заметно нервничает. Поэтому они решили провести поверхностную проверку его транспортного средства. Интуиция инспекторов не подвела: в багажнике машины находился предмет, похожий на РПГ.
Фото: Facebook/ patrolpolice.gov.ua
Водитель не смог внятно объяснить, где он взял оружие, что намеревался с ним делать и куда везет.
На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств и выяснения происхождения РПГ. Также группа должна квалифицировать действия водителя.
Скриншот: Facebook/ patrolpolice.gov.ua
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