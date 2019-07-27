Прокуратура отправила в суд обвинительный акт по обвинению мужчины y незаконном завладении транспортным средством по ч. 1 ст. 289 УК Украины. Сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Установлено, что 29 мая текущего года обвиняемый прибыл к ранее незнакомому ему человеку с целью покупки автомобиля «RENAULT MEGANE RT 75». Под предлогом проверки технического состояния человек сел в салон указанного автомобиля, и решил его похитить, чтобы потом продать.

Своими незаконными, противоправными действиями, обвиняемый нанес потерпевшей материальный ущерб на общую сумму более 21 тысяч.

За указанный преступление обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

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