Похудевшая певица Ани Лорак в кожаных штанах показала зрителям пресс на фестивале в Баку
Украинская певаца Ани Лорак, которая сбежала в Россию, выступила на фестивале в Баку в кожаных штанах и коротком топе, показав фанатам подкачанный пресс.
Фото: instagram.com/anilorak
Фото с выступления певица опубликовала в своем Instagram. На них она одета в латексные черные штаны и короткий топ на одно плечо.
Подписчики певицы в комментариях под постов рассыпались в комплиментах ее фигуре.
"Какой пресс", "Безумно красивая", "Очень порадовали образами. Безумно сексуальная и красивая!", "Вот это пресс", - комментируют подписчики.
Скриншот: instagram.com/anilorak
Ранее "Страна" писала, что Каменских, Лорак, Барских и Monatik выступают в Баку на фесте, организованном россиянами.
Также мы сообщали, что похудевшая и загорелая певица Ани Лорак опубликовала в Instagram стильное фото в белом.