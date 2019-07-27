Украинская певаца Ани Лорак, которая сбежала в Россию, выступила на фестивале в Баку в кожаных штанах и коротком топе, показав фанатам подкачанный пресс.

Фото: instagram.com/anilorak

Фото с выступления певица опубликовала в своем Instagram. На них она одета в латексные черные штаны и короткий топ на одно плечо.

Подписчики певицы в комментариях под постов рассыпались в комплиментах ее фигуре.

"Какой пресс", "Безумно красивая", "Очень порадовали образами. Безумно сексуальная и красивая!", "Вот это пресс", - комментируют подписчики.

Скриншот: instagram.com/anilorak

Ранее "Страна" писала, что Каменских, Лорак, Барских и Monatik выступают в Баку на фесте, организованном россиянами.

Также мы сообщали, что похудевшая и загорелая певица Ани Лорак опубликовала в Instagram стильное фото в белом.