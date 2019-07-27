Чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко сказал, сколько бы выстоял в ринге, если бы довелось драться с супертяжеловесом Тайсоном Фьюри. Об этом украинский боксер рассказал во время интервью YouTube-каналу William Hill.

По словам Ломаченко, он наверняка продержался бы не меньше пяти раундов.

"Думаю, получилось бы продержаться с ним пять или шесть раундов. Я бы постоянно кружил вокруг него, двигался и увиливал. Но к пятому или шестому раунду я бы устал. В какой-то момент я бы остановился, и он бы попал в меня", - честно признался Ломаченко.

Видео: YouTube/ William Hill

В этом же видео украинский чемпион вспомнил тренировки в ринге с Александром Усиком.

"Когда-то мы с ним провели один спарринг. Он пришел в зал моего родного города, и мы просто поработали на технику. Не могу сказать, кто бы из нас победил, будь мы в одном весе. Я был гораздо быстрее него, но он намного выше", - рассказал Ломаченко.

Параметры украинского спортсмена составляют: рост 171 сантиметр, вес второй полулегкий - до 59 кг. Рост британца Фьюри составляет 2,06 метра, вес - 116,3 кг.

Ранее "Страна" сообщала, что Ломаченко выйдет на ринг против британца Люка Кэмпбелла 31 августа на арене O2 в Лондоне.

Мы также цитировали слова бывшего обладателя чемпионских титулов в супертяжелом весе Фьюри, который назвал Владимира Кличко "великим неудачником".