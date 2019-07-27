В воскресенье, 28 июля, в западной части Украины пройдут сильные дожди с грозами. Несмотря на дождь, в Ужгороде, Львове, Луцке, Ровно, Ивано-Франковске и Черновцах будет около +30 градусов. Прогноз сообщает Украинский гидрометцентр на своем сайте.

На карте с прогнозом видно, что в остальных областях Украины осадков не будет, разве что может быть облачно.

Фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха будет высокой: во всех областях ожидается от +28 до +32. В Николаеве и Херсоне столбик термометра дне поднимется до +24. Прохладнее всего будет в Луганской области - там ожидается до +30.

Ночью температура во многих областях будет на уровне +16 или +17 градусов. Холоднее всего в Сумах - там ожидается +14.

В столице будет солнечно, без осадков. Синоптики говорят, что днем температура поднимется до +31 градуса, а ночью - до +19. ночью.

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