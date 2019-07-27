В Харькове произошло ДТП с участием патрульного автомобиля полиции, в результате которого пострадали 59-летняя женщина и 3-летний мальчик. Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

ДТП произошло 26 июня около 20:35 на перекрестке проспектов Петра Григоренко - Героев Сталинграда.

"Предварительно установлено, что автомобиль Toyota Prius двигался по проспекту Героев Сталинграда. Осуществляя поворот в направлении проспекта Петра Григоренко на пешеходном переходе, автомобиль совершил наезд на женщину. Рядом с 59-летней гражданкой шел 3-летний мальчик", - говорится в сообщении.

Фото: kh.depo.ua/

В результате ДТП их госпитализировали с предварительным диагнозом: ссадины колен у женщины и повреждение мягких тканей у мальчика. Все обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа. По указанному факту инициировано служебное расследование.

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